Самбурская и Рудова рассказали о предательстве

Актриса рассказала, что когда-то одновременно ее и Настю Самбурскую предали близкие люди. Как сильные девушки, артистки никому не стали рассказывать о своих переживаниях, а излили душу друг другу. По словам Рудовой, они обе вынесли из ситуации жизненный урок: никогда не надо возвращаться туда, где тебе плохо. Актриса подчеркнула, что разместила естественное фото, без макияжа и фотошопа, как есть.

Фолловеры заявили, что важнее всего — иметь близких подруг, которые всегда поддержат и посочувствуют. Актрис назвали красавицами, оценив фото, как лучшее за последнее время.