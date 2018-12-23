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Самбурская и Рудова рассказали о предательстве 

Russianshowbiz.info + ещё 3 3 часа назад
Фото: Instagram
Наталья Рудова поделилась в подписчиками Инстаграм воспоминанием, которое запечатлено на фото. Снимок не слишком позитивный, ведь на нем две заплаканные женщины. Что же произошло?
Актриса рассказала, что когда-то одновременно ее и Настю Самбурскую предали близкие люди. Как сильные девушки, артистки никому не стали рассказывать о своих переживаниях, а излили душу друг другу. По словам Рудовой, они обе вынесли из ситуации жизненный урок: никогда не надо возвращаться туда, где тебе плохо. Актриса подчеркнула, что разместила естественное фото, без макияжа и фотошопа, как есть.
Фолловеры заявили, что важнее всего — иметь близких подруг, которые всегда поддержат и посочувствуют. Актрис назвали красавицами, оценив фото, как лучшее за последнее время.
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