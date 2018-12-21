«Подшить бы Диброву штаны»: поклонники заметили, что ведущий оделся «не по моде»

Поклонники заметили, что костюм 59-летнего Дмитрия Диброва был ему явно не по плечу. Подписчики посоветовали ведущему подшить длину брюк, с юмором отметив, что штаны он позаимствовал у более габаритного мужчины. «Подшить бы Диброву штаны, он с Валуева их снял?! А вы, Лариса, вы прелесть», «Красавица Лариса и мэтры телевидения! Странно, что Дибров не по моде», «Вы все изумительные! Только вот… брюки Дмитрия…Что с ними?!» — задались вопросом поклонники.

Напомним, что у Дмитрия Диброва пятеро детей. Старшему сыну Денису уже исполнилось 34 года, а дочери Ладе — 29 лет. От четвертой жены, которая, к слову, приходится ровесницей его дочери, Полины у телеведущего трое сыновей: восьмилетний Александр, пятилетний Федор и младший Илья, ему три годика.