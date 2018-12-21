Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко попросили объявить войну России
Порошенко попросили объявить войну России

Лорак впервые вышла в свет после развода с мужем 

Дни.ру 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Украинская певица появилась первый раз на публике после новости о разводе с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Ани Лорак хорошо провела время с дочерью Софией на премьере нового ледового шоу.
Звезда посетила дебютный показ проекта Евгения Плющенко "Лебединое озеро". Ани Лорак позировала перед фотографами и охотно делилась с репортерами своими впечатлениями после просмотра шоу. Для мероприятия она примерила черную толстовку, темные джинсы и сапожки. Дочь София не отставала от мамы: она появилась на красной дорожке в объемной кофте и кроссовках. Премьеру посетили многие российские знаменитости — Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Алена Водонаева.
На шоу "Лебединое озеро" не обошлось без травм: пятилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко упал во время выступления. Мальчику все-таки удалось завершить свой номер, после чего он отправился в гримерку. Многие зрители заявили, что продюсер специально подстроила это падение, чтобы привлечь внимание публики.
Напомним, в начале декабря этого года исполнительница приняла решение разорвать отношения со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Вероятной причиной расставания могли стать измены мужчины. Недавно папарацци увидели его в киевском клубе в компании незнакомой девушки.
Ани Лорак старается не раскрывать всех подробностей развода, однако недавно она дала откровенное интервью, в котором отметила, что женщина не должна держаться за отношения, которые уже вряд ли когда-нибудь удастся восстановить. Если мужчина больше не любит ее, то ей следует просто принять этот факт и уйти.
Дни.ру: последние новости
Волчек онемела от подлого вранья Хаматовой "Нельзя жить без любви!": Карина Мишулина осталась одна с двумя детьми "Ты спала с ним?" – Виторган поделился странным видео после слухов о разводе с Собчак
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Яна Рудковская , Ксения Бородина , Евгений Плющенко , Алена Водонаева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко попросили объявить войну России269
Белоруссия отвернулась от Константинополя
Ан-26 с российским экипажем рухнул в Конго75
Советник дагестанского премьера найден мертвым14
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК197
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
03:17
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли
Наука и техника Наука
04:42
Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки
Шоу-бизнес
04:11
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Политика
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение