Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки

Билеты на концерт Пугачевой раскупили в первый день продажи

Юбилейный концерт Народной артистки СССР «Алла Пугачева. P. S.» запланирован на 19:00 17 апреля в большом зале Кремлевского дворца. За два дня до него певице исполнится 70 лет.

Сегодня примерно тысяча билетов на концерт Пугачевой поступила в продажу в кассах дворца. Все они были куплены в течение нескольких часов.

Большой зал Государственного Кремлевского дворца вмещает чуть менее шести тысяч зрителей. В пресс-службе концертной площадки не уточнили, поступят ли билеты на оставшиеся пять тысяч мест в продажу.

В 2010 году Алла Пугачева объявила об окончании гастрольной деятельности и с тех не пор не давала сольных концертов. Последними гастролями певицы стал прощальный тур «Сны о любви», длившийся с апреля 2009-го по март 2010 года.

15 апреля 2009-го Пугачева дала юбилейный концерт в том же Государственном Кремлевском дворце.