Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки

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Билеты на концерт Пугачевой раскупили в первый день продажи 

Рамблер 1 час назад
Билеты на апрельский концерт певицы Аллы Пугачевой раскупили за несколько часов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Государственного Кремлевского дворца.
Юбилейный концерт Народной артистки СССР «Алла Пугачева. P. S.» запланирован на 19:00 17 апреля в большом зале Кремлевского дворца. За два дня до него певице исполнится 70 лет.
Сегодня примерно тысяча билетов на концерт Пугачевой поступила в продажу в кассах дворца. Все они были куплены в течение нескольких часов.
Большой зал Государственного Кремлевского дворца вмещает чуть менее шести тысяч зрителей. В пресс-службе концертной площадки не уточнили, поступят ли билеты на оставшиеся пять тысяч мест в продажу.
В 2010 году Алла Пугачева объявила об окончании гастрольной деятельности и с тех не пор не давала сольных концертов. Последними гастролями певицы стал прощальный тур «Сны о любви», длившийся с апреля 2009-го по март 2010 года.
15 апреля 2009-го Пугачева дала юбилейный концерт в том же Государственном Кремлевском дворце.
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Шоу-бизнес , Видео , Алла Пугачева , РИА Новости
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