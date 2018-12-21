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Ксения Собчак и Максим Виторган отпразднуют Новый год порознь на фоне слухов о разводе 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Слухи о разладе в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана набирают обороты. С недавнего времени в Telegram-каналах и различных изданиях телеведущей приписывают роман с режиссером Константином Богомоловым. И хотя супруги никак не комментируют такие разговоры и предположения, они все-таки дали поклонникам повод для тревоги.
Пока источники из близкого окружения Собчак подтверждают ее роман с режиссером, супруги решили провести Новый год порознь.
Еще с осени подписчики телеведущей начали замечать в ее постах в Instagram довольно едкие комментарии от Виторгана, которые позже удалялись. Помимо этого, супругов стали все реже видеть вместе на публичных мероприятиях. Вместо этого Ксения стала выходить в свет со своим давним знакомым, режиссером Константином Богомоловым. Недавно их видели на премьере фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», сидящими рядом, но сам постановщик слухи о тайных отношениях отрицает.
И хотя на премьеру его спектакля «АЙ ФАК. Трагедия» Ксения и Максим пришли вместе, актер сообщил на своей странице в Instagram, что Новый Год проведет вдали от жены. 31 декабря Виторган будет участвовать в «БеспринцЫпных чтениях» Александра Цыпкина, где он и Ингеборга Допкунайте выступят в качестве приглашенных гостей. Как собирается провести новогодние праздники Ксения Собчак, остается неизвестным.
Попкорн News: последние новости
Ксения Собчак и Максим Виторган отпразднуют Новый год порознь на фоне слухов о разводе От «Голубого огонька» до Бузовой: что покажут телеканалы в новогоднюю ночь 31 декабря Оскароносного Джеффри Раша вновь обвинили в домогательствах
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Ларс фон Триер
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