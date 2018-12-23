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Успенская резко сменила имидж 

Дни.ру + ещё 2 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Певица решила встретить Новый год с новой стрижкой. Звезда похвасталась изменениями во внешности на своей странице в Instagram.
Любовь Успенская показала поклонникам снимок с короткой стрижкой и укладкой. Фолловерам новый имидж пришелся по душе.
На фото исполнительница в ярком образе: на ней полупрозрачный сценический яркий костюм и тщательный макияж. Теперь волосы Успенской не лежат на плечах.
"Сегодня постригла волосы, решила обновиться, в Новый год в новом образе", — подписала знаменитость и поблагодарила своего парикмахера. Подписчики в комментариях отметили, что новая стрижка певице очень идет. "Люба, Вы прекрасны!", "Очень красивая стрижка у самой прекрасной женщины", "Какая красивая, глаз не оторвать!", "Роскошная леди, дух захватывает", "Люба, Любонька, Любаша, чертовски хороша", — высказались поклонники певицы.
Напомним, что несколько месяцев назад дочь Успенской Татьяна попала в неприятную историю. Девушка упала с велосипеда и сильно покалечилась. Она получила заражение крови, у Татьяны двусторонний перелом челюсти и выбиты зубы. О полном выздоровлении пока речи не идет.
Ранее Успенская рассказала, что мечтает стать бабушкой. Она даже пригрозила дочери, что лишит ее наследства, если внук не появится на свет до 2020 года.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская
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