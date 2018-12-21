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Александр Малинин не приехал на похороны отца в Екатеринбург 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: Instagram
Супруга Николая Выгузова — Татьяна Васильевна призналась, что после инсульта отец известного исполнителя Александра Малинина пошел на поправку: два месяца он провел в больнице, после чего медики выписали пациента домой. Однако после того, как Николай Степанович упал на улице, ее состояние стало ухудшаться. Отец народного артиста России скончался в реанимации.
Вдова Николая Выгузова в беседе с журналистами рассказала о том, как она боролась за жизнь своего супруга. Сам Малинин практически не общался с отцом. Финансовую помощь Выгузовым предоставил музыкальный продюсер Максим Фадеев, узнав о том, что семья Николая Степановича находится в бедственном положении. Татьяна Васильевна призналась, что он перевел им около ста тысяч рублей, вся эта сумму ушла на поддерживающие препараты, в которых так нуждался Николай Степанович.
«Александр не приезжал к нему, не звонил — видимо не мог. Естественно, когда Николай Степанович умер я позвонила его сыновьям: и Александру, и младшему Олегу. Саша был шокирован. Но сказал, что на похороны приехать не сможет, так как находится за границей. А Олег приехал», — приводит «Комсомольская правда» слова Татьяны Васильевны.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Александр Малинин , Комсомольская правда , Екатеринбург
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