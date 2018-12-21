В интернете бурно обсуждают слухи о том, что якобы Ксения Собчак изменяет мужу, актеру Максиму Виторгану, с режиссером Константином Богомоловым. Пользователи высказали несколько точек зрения и даже придумали прозвище гламурной блондинке. назвав ее самкой богомола.
Аудитория разделилась на несколько лагерей. Одни поддержали Ксению Собчак. Мол, Константин богомолов "интереснее" "пресного" Максима Виторгана.
"Да пора уже Ксюши от Максимки бежать, итак с ним засиделась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Да к бабке не надо было ходить, чтобы понимать, что Ксения Анатольевна та еще шт (нужное вставить) учка. И задерживаться она, по природе своей, нигде не собирается и не будет", " ну надоело ей тащить на себе мужа и всю его семейку-балаган. Кто зарабатывает в семье вопросом не вызывает, интересно Максим подаст на алименты?! Или простит очередное похождение и забудет все, через полгода будут снова вместе", — высказали свое мнение подписчики.
Кто-то провел глубокий анализ переписок Ксении и Максима в соцсетях и вынес такой вердикт: "ну, не кота в мешке брала, имею в виду Виторгана))) Знала на что идет, у Максимки воспитание кошерное, семейственное. Судя по тому, что оскаливается в комментах у нее на страничках и удаляется тут же, сильно переживает. Может и подать на алименты, не удивлюсь и воспитывать сам сыночка. Но слишком привык к сладкой жизни, возможно, помирится и будет делать вид, что культурный человек. Но обидку то заточит".
Другие пользователи приняли сторону Максима Виторгана. "По мне Виторган лучше чем этот. Внешне и кажется как человек тоже неплох", "ага богомолов на его фоне совсем унылый, наверное, к зимнему сезону готовится", "Максим уютный такой мишутка, увалень, как домашние тапочки))" — рассыпались в комплиментах интернет-пользовательницы.
Многие считают любовный треугольник Ксении Собчак банальным пиаром и не могут удержаться от шуток. "про самку богомола шутить уже можно?", "не верю в роман с Богомоловым", "ну как бы для пиара хреновая идея… она же в политику рвется, а в политике жене положено быть верной…", "По моему это чушь какая то", "Собчак, сначала беременная была, теперь от мужа ушла… Чем еще порадует? Какими вбросами?", "Не верю. Слухи слухами. А по факту ни чего кроме сидения рядом в зале", — заключили комментаторы. Отметим, что сами герои этих обсуждений пока не выступали с официальными комментариями.