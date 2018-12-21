Шукшина раскритиковала передачу о Высоцком

Актрису Марию Шукшину возмутило очередное «копание в личной жизни» артистов на федеральных каналах. В своем Instagram она раскритиковала телепередачу о Владимире Высоцком.

О какой именно программе идет речь, она не уточнила. На «Первом канале» 20 декабря показали выпуск «Пусть говорят», посвященный ДНК-тестам «новых родственников» Высоцкого.

«Доколе?!?! Ну, правда, ну, доколееее? <…> Высоцкий, Шукшин…столько сделали для русского искусства! Неужели их личная жизнь важнее того, что они оставили для культуры всем нам?» — возмутилась Шукшина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Они призвала «оставить в покое» выдающихся артистов и прекратить «отнимать национальное достояние у России».

«Это вопль, это глас в пустыне!» — подчеркнула актриса.

Ранее Шукшина назвала передачи на российском телевидении «мракобесием». В комментариях к одному из ее постов в Instagram появился призыв «защитить заслуженных людей» от «шакалов телевидения» и подписать петицию на Change.org. Авторы петиции потребовали «законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие известных людей». Шукшина заявила, что подпишет обращение. По мнению актрисы, на телевидении началась «духовно-нравственная война, направленная на моральное разложение» общества.