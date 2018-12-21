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«И Градский, парадоксов друг»: Леонид Агутин высмеял своих коллег по шоу «Голос» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Проект «Голос» пользуется, как известно, огромной любовью у зрителей. Многие вспоминают первый состав шоу, когда там в членах жюри были Дима Билан, Александр Градский, Леонид Агутин и несравненная Пелагея. По мнению многих, тогда был золотой состав жюри шоу «Голос».
Леонид Агутин вспомнил о разговоре с Аллой Пугачёвой в студии Аркадия УкупникаПо словам музыканта, Примадонна его очень сильно поддержала в тот момент.
На своей страничке в социальной сети Instagram Леонид Агутин опубликовал стихотворение, которое он, судя по всему, написал четыре года назад.
«Нашедшего стишок четырёхлетней давности: О сколько мне открытий чудных готовят Пелагеи дух. И Димка, сын ошибок трудных, и Градский, парадоксов друг…», — написал Леонид Агутин, посмеявшись над своими коллегами по творческому цеху.
«И Леонид, Бог-изобретатель», «Пусть вернутся они! Такой бред, сегодня!» «Самые любимые наставники. „Голос“ уже не тот, совсем не смотрю», «С этим составом жюри смотрела „Голос“, было интересно и профессионально. В этом году не видела ни одного выпуска…», — заметили в комментариях пользователи.
Отметим, что у шоу «Голос» очень хорошие рейтинги на телевидении. Проект открыл уже несколько талантов среди молодых исполнителей. Каждый из членов первого состава жюри шоу «Голос» всегда с теплотой и трепетом высказывался о проекте. Музыканты отмечали, что на шоу удалось создать очень домашнюю атмосферу, где нет каких-то склок и выяснения отношений по мелочам.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Дима Билан , Александр Градский , Алла Пугачева
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