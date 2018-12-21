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Четвертая жена Ивана Краско пообещала уехать из квартиры актера 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: АРХИВ "КП"
Наталья Шевель уверяет, что не претендует на жилплощадь.
Известный актер Иван Краско расстался со своей четвертой супругой Натальей Шевель. Многие считали, что это был брак по расчёту, ведь Шевель годится Краско во внучки. Однако актриса уверяет, что это совсем не так.
После развода они продолжают работать вместе в одном театре. Шевель говорит, что им удалось сохранить дружеские отношения. Интересно, что Шевель живет в квартире актера, которую он подарил своим сыновьям. По словам Натальи, она съедет из дома через несколько дней. В квартире, как она уверяет, живет временно и на жилплощадь бывшего супруга не претендует.
Шевель считает, что новую жизнь нужно начинать с чистого листа. Этим она в ближайшее время и займется. Сама Шевель признается, что у нее большие планы. Кроме актерской карьеры, она еще поет и рисует. Что касается Краско, то он наслаждается радостью отцовства. От разных жен у него шестеро детей, сообщает «Пятый канал».
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Шоу-бизнес , Иван Краско
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