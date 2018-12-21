«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко устроила снежную фотосессию в горах

Известная модель показала, что не боится позировать на морозе.

Известная российская 24-летняя модель Анастасия Квитко , которая уже давно заслужила прозвище «Русская Кардашьян», обожает выкладывать на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии в бикини. Причем купальники ей, как правило, очень малы. Таким образом, звезда любит подчеркивать свои прекрасные формы.

Однако Квитко доказала всем, что она может делать снимки не только на берегу океана при палящем солнце, но и в горах, где достаточно морозно. На очередной фотографии Квитко позирует на вершине горы. На ней надета легкая одежда. Звезда подчеркнула свои прекрасные формы, которые свели с ума не одну сотню мужчин.