Сын Плющенко упал на премьере «Лебединого озера»

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр упал во время премьеры ледового шоу «Лебединое озеро», сообщает телеграм-канал «Только никому». 5-летний мальчик не удержался, выполняя сложную программу на коньках, сильно ударился об лёд. По оценкам очевидцев мог сломать ребро.

Премьера шоу состоялась 20 декабря в ВТБ Арене. Александр в спектакле играет роль Маленького принца. Ребёнок упал на лёд, выполняя очередной элемент проката. Зрители отдают ему должное — после неудачи он не заплакал, не убежал к родителям, а терпеливо завершил программу.

Позже авторы канала предположили, что маленький фигурист всё же отделался ушибом, но повреждение оказалось довольно болезненным, поскольку мальчик по завершению шоу не вышел на интервью к журналистам. Ребёнок забрал подарки от зрителей и ушёл в гримёрку.

Филипп Киркоров , присутствовавший на премьере со своими детьми, предположил, что падение могло быть срежиссировано Яной Рудковской, однако очевидцы очень в этом сомневаются.

Удачные моменты выступления Александра Плющенко его родители уже выставили в личном аккаунте ребёнка в Instagram. На сегодняшний день профиль сына звёздных родителей насчитывает 317 тысяч подписчиков.