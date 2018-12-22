«Стала неуправляемой»: концертный директор рассказал о звездных капризах Наргиз Закировой

По словам прокатчика, певица отказывается ездить на гастроли сидя и может пить виски прямо на сцене.

Талантливая певица Наргиз Закирова прославилась на всю страну благодаря шоу «Голос». Артистка стала второй в сезоне и теперь продолжает радовать поклонников своим творчеством, гастролируя по российским городам. Многие были уверены, что певица может стать второй Аллой Пугачевой . Наргиз оправдывает эти надежды, правда, не совсем так, как хотелось бы фанатам.

Как рассказал концертный директор звезд шоу-бизнеса Сергей Лавров , по требовательности и капризам Закирова уже сейчас может дать фору самой Примадонне. Например, на концерты артистка соглашается ехать только в машине, оборудованной полноценным спальным местом. Организаторам приходится перекраивать салоны автобусов — снимать ряды сидений, покупать матрасы, даже если речь идет о поездке за 30 километров от Москвы. Возникают из-за этого и проблемы с полицией, поскольку не каждый автотранспорт разрешается переделывать подобным образом.

«Сидя она ехать не хочет! И таких капризов очень много», — признается Лавров. По словам директора, в номерах гостиниц Наргиз привыкла курить. Сейчас нигде этого делать нельзя, поэтому приходится уже при заезде оплачивать штраф за нарушение правил отелей. Кроме того, внушительные суммы приходится выкладывать и за само проживание артистки. Ей подходят только самые дорогие апартаменты, но зачастую она покидает номер, проведя в нем на пару часов дольше отведенного времени, и платить приходится не за сутки, а уже за двое.

Посетовал Сергей Лавров и на поведение Наргиз на сцене. Он отметил, что раньше певица, не стесняясь, выходила к зрителям с бутылкой виски, употребляя спиртное прямо во время концертов. Поклонников возмущало то, что в конце выступления артистка еле уходит со сцены, поэтому ей пришлось стать осторожнее. Теперь она наливает алкоголь в бутылку из-под кока-колы, но залы на ее концертах все равно теперь заполнены лишь наполовину.