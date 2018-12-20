Билан рассказал о кризисе среднего возраста

Дима Билан рассказал, как пережил кризис среднего возраста. В интервью изданию «Собеседник» певец признался, что пережил трудные моменты за последние два года, и теперь его мировосприятие полностью изменилось.

«За два года со мной произошло несколько случаев, которые помогли мне узнать жизнь гораздо больше. Именно на этом фоне я побрился налысо два или три раза. Я не болел, как писали, просто мне было морально непросто», — рассказал артист.

По его словам, он собирался создать семью, но не получилось. При этом говорить о личной жизни певец отказывается, однако утверждает, что все его личные переживания отражены в песнях.

«Все, что происходит со мной в личном плане, можно расковырять, почитав тексты. Сигналы я периодически позволяю какие-то давать, но они очень завуалированы. Но в каждом произведении есть абсолютно четкие намеки», — сказал Билан.

Певец также рассказал о поездке в Тибет. По его словам, в горах приходит ощущение, «что есть нечто большее, чем человек».