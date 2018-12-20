Переживающий расставание Билан лишился волос

Дима Билан недавно вернулся из путешествия по Тибету. Азию певец посещал, чтобы получить вдохновение и подлечить душевные раны.

Артист признался, что за последние два года его мироощущение кардинально изменилось. Певец собирался создать семью, но его планы внезапно рухнули.

Билан рассказал, что очень переживал, на фоне стресса даже несколько раз побрился налысо.

"Я не болел, как писали, просто мне было морально непросто", — отметила знаменитость.

Дмитрий считает, что пережил кризис среднего возраста.

Певец не рассказывает, с кем именно пытался построить серьезные отношения. Он взял себе за правило не комментировать личную жизнь.

"Моя любовная линия всегда завуалирована в музыке. Все, что происходит со мной в личном плане, можно расковырять, почитав тексты", — лукаво сообщил вокалист.

В следующем году Дима планирует опять вернуться на Тибет, это место произвело на вокалиста незабываемое впечатление.