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Переживающий расставание Билан лишился волос 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Дима Билан недавно вернулся из путешествия по Тибету. Азию певец посещал, чтобы получить вдохновение и подлечить душевные раны.
Артист признался, что за последние два года его мироощущение кардинально изменилось. Певец собирался создать семью, но его планы внезапно рухнули.
Билан рассказал, что очень переживал, на фоне стресса даже несколько раз побрился налысо.
"Я не болел, как писали, просто мне было морально непросто", — отметила знаменитость.
Дмитрий считает, что пережил кризис среднего возраста.
Певец не рассказывает, с кем именно пытался построить серьезные отношения. Он взял себе за правило не комментировать личную жизнь.
"Моя любовная линия всегда завуалирована в музыке. Все, что происходит со мной в личном плане, можно расковырять, почитав тексты", — лукаво сообщил вокалист.
В следующем году Дима планирует опять вернуться на Тибет, это место произвело на вокалиста незабываемое впечатление.
"Когда ты находишься там, понимаешь, что есть нечто большее, чем человек. Меня вдохновили невероятные горные хребты! Я не добрался до государства Верхний Мустанг. Поездка для меня была ознакомительной. Я собираюсь в следующем году туда снова. Возьму рюкзак и пойду с поводырем по лесам!" — цитирует Билана Sobesednik.ru.
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Шоу-бизнес , Дима Билан , ИД "Собеседник"
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