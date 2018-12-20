Наталья Сенчукова рассказала о самочувствии — своем и мужа Виктора Рыбина: «Надежды на лучшее не теряем»

48-летняя Наталья Сенчукова дала новое интервью, в котором успокоила поклонников, переживавших за здоровье певицы и ее супруга Виктора Рыбина Не так давно в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» 56-летний Виктор Рыбин и 48-летняя Наталья Сенчукова рассказали, что борются с тяжелой болезнью, поразившей их обоих, — раком кожи. На сегодняшний день супруги прошли 13 сеансов лучевой терапии, своевременно начатое лечение не позволило раку проникнуть вглубь организма, но о полном выздоровлении, к сожалению, говорить пока рано. Тем не менее Виктор и Наталья не теряют оптимизма, о чем певица и рассказала в новом интервью. «2018-й был для нас тяжелым. Ну ничего, было много и приятных моментов. Слава Богу, сейчас у нас с Виктором ремиссия, врачи говорят, что все хорошо. Мы им верим и надежды на лучшее не теряем», — призналась Сенчукова в беседе с корреспондентом портала Sobesednik.ru. «Такие вы классные! Здоровья Вам!», «Спасибо вам за откровенность! все будет хорошо…», «Вы замечательные))) здоровья Вам крепчайшего», «Берегите друг друга! Вы молодцы», «Отдыхайте в удовольствие», «Какое счастье, что вы есть друг у друга. У вас все будет хорошо. Вы очень светлые люди», — писали поклонники под одним из недавно выложенных Натальей в Instagram видеороликов с мужем.