В СМИ появились сообщения о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана

Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска обвинила Ксению Собчак в измене мужу, Максиму Виторгану, в своем телеграм-канале. Согласно информации от Рынски, уже несколько ее знакомых подтвердили подозрения, что вскоре актер и журналистка собираются развестись и будут отмечать наступление нового года по отдельности.

Новым ухажером Ксении Собчак уже несколько месяцев подряд называют театрального режиссера Константина Богомолова . В конце ноября их сфотографировали вместе перед показом фильма в кинотеатре, а авторы телеграм-каналов предположили, что именно из-за романа с Собчак в августе Богомолов расстался с актрисой Дарьей Мороз . В своих свидетельствах Рынска зашла еще дальше: она заявила, что любимцы столичного бомонда являются любовниками с лета 2018 года.

Светская львица также прокомментировала недавнюю фотографию Виторгана с обнаженным торсом в инстаграме и написала, что этим снимком актер хотел продемонстрировать будущей бывшей жене, что она потеряла. Она добавила:

«Бедный Максим, он с годами все больше становится похожим на грустного еврейского клоуна».

«Максиму надо отдохнуть от воспитания сына, от бессонных ночей, от предательства Ксении, от грязной лжи» Божена Рынска прониклась сочувствием к Виторгану и выразила мнение, что

и позвала его отмечать новый год в компании с ней и ее мужем, бывшим генеральным директором «Останкино» Игорем Малашенко

Однако, скорее всего, актер из фильмов с «Квартетом И» не принял предложение поехать вместе с супружеской четой в отель в Риге. 19 декабря Виторган объявил, что 31 числа будет приглашенным гостем литературных чтений в Москве.

Последнее совместное фото супругов было опубликовано в аккаунте Ксении в инстаграме 11 декабря — на нем Виторган и Собчак были запечатлены в компании подруги Ксении Яны Расковаловой и ее мужа на мероприятии с новогодней тематикой.

В официальном аккаунте Максима Виторгана с супругой последний раз видели 5 ноября, когда актер поздравлял ее с днем рождения и желал «тяги к самозабвенному безумству во веки веков» под видео, на котором Собчак не совсем удачно напевает испанскую песню под аккомпанемент скрипки.

Еще одну совместную фотографию с геолокацией в Будапеште Виторган выложил в тот же день. Он рассказал своим подписчикам, что его супруга ни разу до этого не была в Венгрии, и добавил, что это будет хорошим поводом заново познакомиться с городом, в котором он бывал с родителями.

Все оставшееся время его социальные сети были наполнены информацией о предстоящих концертах, турне и историями из жизни актера театра в сопровождении снимков вместе с коллегами.

В декабре еще одним тревожным звоночком пользователи социальных сетей сочли отсутствие обручального кольца на пальце Собчак, которая вышла замуж за Виторгана в 2013 году, а в 2016 родила сына Платона. Во время ее последних выходов в свет, безымянный палец правой руки Ксении обходился без украшений, а сама Собчак обходилась без Максима.

В конце сентября 2018 в прессе появились сообщения о том, что Ксения Собчак находится на ранних сроках беременности, а источником называли официального представителя журналистки Кирилла Суханова. Отечественные таблоиды опубликовали новость, которая осталась без опровержения, но спустя два месяца плоский живот чрезвычайно занятой Собчак дал понять, что слух не подтвердится.

К этому моменту телеведущая уже отрицала любые домыслы о своем положении и во всеуслышание называла тех, кто опубликовал материал, «ушлыми журналистами».

В результате неудавшейся сенсации в социальных сетях всю историю назвали неудавшимся пиар-ходом, после которого к «эксклюзивам» из окружения журналистки будут относиться куда прохладнее.

На отношениях семейной пары журналистки и актера многократно пытались спекулировать с момента появления слухов об их женитьбе. Чаще всего сообщения прессы и слова «близких друзей» о разладе между супругами знаменитости опровергают самостоятельно — с помощью совместного фото в инстаграме или поста в телеграме от лица Собчак.

Поэтому вполне возможно, что предсказания Божены Рынски не сбудутся, а семейная пара продолжит жить как ни в чем не бывало и воспитывать сына.