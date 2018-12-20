Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беременная Татьяна Терешина рассказала о проблемах со здоровьем 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Татьяна Терешина уже скоро снова станет мамой. Певица ждет ребенка от своего молодого супруга Олега. Они сыграли свадьбу несколько месяцев назад. Бывшая солистка группы Hi-Fi познакомилась со своим избранником чуть больше года назад, но она уже не раз признавалась поклонникам, что очень счастлива с ним. Также у девушки подрастает дочь Арис от предыдущих отношений. По словам знаменитости, Олег прекрасно ладит с девочкой.
Терешина на днях разоткровенничалась с поклонниками. Она рассказала об особенностях своей второй беременности, а также о проблемах со здоровьем.
«У меня защемило седалищный и я хромая», — призналась певица.
Однако она отметила, что и во время первой беременности у нее было тоже самое, но нерв тогда защемило совсем незадолго до родов. По всей видимости, Татьяна не переживает из-за случившегося, так как ранее уже смогла побороть этот недуг.
Также артистка поведала, что в последнее время ей постоянно жарко.
«Спим уже в +20, а то и ниже. Днем хоть переходи жить на балкон, так как всех могу заморозить своим вечно открытым окном», — пояснила она.
Терешина добавила, что на этот раз чувствует себя уверенно и есть совсем немного. По словам певицы, она не ожидала, что ее будущий сын будет активнее вести себя у нее в животе, чем Арис.
«Иногда живот перемещается с лева на право, обратно и так часами», — поделилась звезда.
Teleprogramma.pro: последние новости
Разин рассказал, что незадолго до смерти у Евгения Осина случился речевой спазм «Помогли деньгами»: Малинин взял на себя расходы по организации похорон отца «У меня прическа — отдыхай расческа»: Пригожин показал лысого Газманова
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Терешина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отдал приказ по авиаударам в Сирии50
Украинским морякам предложили пойти на сделку1
Путин ответил на вопрос о женитьбе146
Путин ответил на вопрос о желании править миром
На Украине устроили массовую драку из-за закона об УПЦ49
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
00:36
Путин назвал события года
Политика Кавказ
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Политика
02:52
Путин раскрыл цель провокации в Керченском проливе
Политика
05:22
Путин посоветовал Западу «не пищать»
Политика Армия
02:00
На Украине устроили массовую драку из-за закона об УПЦ
В мире Украина
04:58
Путин ответил на фразу о «шикарной» жизни в «Газпроме»
Политика
04:11
Путин высказался о ЧВК Вагнера
Армия Политика
00:43
Путин ответил на вопрос о женитьбе
Политика
04:36
Путин оценил ситуацию в Донбассе
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение