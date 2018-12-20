Беременная Татьяна Терешина рассказала о проблемах со здоровьем

Татьяна Терешина уже скоро снова станет мамой. Певица ждет ребенка от своего молодого супруга Олега. Они сыграли свадьбу несколько месяцев назад. Бывшая солистка группы Hi-Fi познакомилась со своим избранником чуть больше года назад, но она уже не раз признавалась поклонникам, что очень счастлива с ним. Также у девушки подрастает дочь Арис от предыдущих отношений. По словам знаменитости, Олег прекрасно ладит с девочкой.

Терешина на днях разоткровенничалась с поклонниками. Она рассказала об особенностях своей второй беременности, а также о проблемах со здоровьем.

«У меня защемило седалищный и я хромая», — призналась певица.

Однако она отметила, что и во время первой беременности у нее было тоже самое, но нерв тогда защемило совсем незадолго до родов. По всей видимости, Татьяна не переживает из-за случившегося, так как ранее уже смогла побороть этот недуг.

Также артистка поведала, что в последнее время ей постоянно жарко.

«Спим уже в +20, а то и ниже. Днем хоть переходи жить на балкон, так как всех могу заморозить своим вечно открытым окном», — пояснила она.

Терешина добавила, что на этот раз чувствует себя уверенно и есть совсем немного. По словам певицы, она не ожидала, что ее будущий сын будет активнее вести себя у нее в животе, чем Арис.