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Фанаты Шнура раскритиковали новый клип «Ленинграда» 

Рамблер + ещё 12 39 минут назад
Фото: «Золото»
Группа «Ленинград» на своём канале в YouTube опубликовала клип на новую песню «Золото». Видеоряд пришёлся по душе поклонникам творчества Сергея Шнурова, но текст потенциального хита большинству фанатов категорически не понравился.
Авторы решили показать, насколько меркантильными могут быть женщины. Героиня клипа при виде золота превращается в монстра и убивает своих возлюбленных.
В тексте Шнур попытался отразить основную идею, но, по словам подписчиков «потерпел фиаско».
«В последнее время даже у киркорова с басковым лучше песни чем у шнура», — сетует @Моисеев Юрий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Ред.).
«Последнее время халтура так и прёт у Шнура», — констатирует пользователь под ником @ Дмитрий Ермоленков.
«Шнур запутался в жизни. Ему пора на отдых», — посоветовал @ Юрий Старовецкий.
Преимущество клипа в режиссёрской работе, уверяют поклонники «Ленинграда».
«Снято просто СУПЕР!» — пишет пользователь под ником @Евгений Булатов.
«Да этот клип снят лучше, чем 90% современных российских фильмов», — резюмирует @Lissandr Psihea.
Режиссёр произведения — Ладо Кватания, известный по совместным работам с Дельфином и Хаски. Спродюсировал «Золото» режиссёр» Илья Найшуллер, который снимал для «Ленинграда» клипы на песни «Вояж», «Жу-жу» и «Цой».
Комментарии
Шоу-бизнес , Илья Найшуллер , Сергей Шнуров , Дельфин
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