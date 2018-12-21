Фанаты Шнура раскритиковали новый клип «Ленинграда»

Группа «Ленинград» на своём канале в YouTube опубликовала клип на новую песню «Золото». Видеоряд пришёлся по душе поклонникам творчества Сергея Шнурова , но текст потенциального хита большинству фанатов категорически не понравился.

Авторы решили показать, насколько меркантильными могут быть женщины. Героиня клипа при виде золота превращается в монстра и убивает своих возлюбленных.

В тексте Шнур попытался отразить основную идею, но, по словам подписчиков «потерпел фиаско».

«В последнее время даже у киркорова с басковым лучше песни чем у шнура», — сетует @Моисеев Юрий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Ред.).

«Последнее время халтура так и прёт у Шнура», — констатирует пользователь под ником @ Дмитрий Ермоленков.

«Шнур запутался в жизни. Ему пора на отдых», — посоветовал @ Юрий Старовецкий.

Преимущество клипа в режиссёрской работе, уверяют поклонники «Ленинграда».

«Снято просто СУПЕР!» — пишет пользователь под ником @Евгений Булатов.

«Да этот клип снят лучше, чем 90% современных российских фильмов», — резюмирует @Lissandr Psihea.