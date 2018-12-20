Малинин после смерти отца назвал уходящий год счастливым

Александр Малинин и его дочь Устинья записали дуэт. Зрители увидят их выступление в новогоднюю ночь.

Александр Малинин вместе с семьёй готовится к празднованию Нового года. Вместе с дочерью он записал дуэт, который покажут во время «огонька» на Первом канале. Второй год подряд новогодний концерт, под который зрители дружно едят салаты и чокаются шампанским, снимают на натуре: празднично украшенных площадках столицы. Съемки одного номера занимают до нескольких часов: артисты и съёмочная группа работают на улице.

Александра Малинина в съемочный день спасала длинная шуба из эко-меха, на дочери Устинье — вечернее платье в пол и приталенное пальто. Устинья вырвалась к родителям на каникулы: 18-летняя девушка давно живёт и учится за границей. Устинья учится в Мюнхене и поёт в Баварской опере.

Александр Малинин на съёмках рассказал корреспонденту News.ru, что уходящий год был для его семьи «прекрасным» и подарил массу положительных впечатлений. Семья артиста готовится улететь на Мальдивы, где и встретит Новый год.

Ранее News.ru сообщал, что в начале декабря умер отец артиста Николай Выгузов. Малинин не присутствовал на похоронах папы — они долгие годы не общались. Вдова Николая Выгузова рассказала журналистам, что сын взял все расходы по организации похоронной церемонии на себя.