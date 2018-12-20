У Высоцкого нашли пророчество об Украине 

В Сети обсуждают видео песни знаменитого исполнителя и поэта. В ней Владимир Высоцкий буквально предсказал автокефалию в Незалежной.
В песне "Пародия на плохой детектив" артист поет об "автокефальном проекте" на Украине. Получается, он еще в 1967 году как будто знал, что это произойдет в далеком 2018 году.
Ролик, в котором на слова Высоцкого наложили политические события на Украине, стал набирать популярность. Пользователи соцсетей активно обсуждают песню Владимира Высоцкого, где его уже прозвали не только гениальным поэтом, но и "пророком", сообщает Facebook IZ.ru.
Произведения Высоцкого, как известно, отличаются остросоциальной тематикой. Удивительно то, что поэту удавалось не только остро чувствовать современные ему события, но и видеть через годы.
Отметим, что президент Украины Петр Порошенко с первых дней пребывания на посту заявлял о желании добиться независимости Украинской церкви от русской. "Автокефалия — это не проблема только украинских православных. Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности", — заявлял украинский лидер в июне этого года.
Напомним, в свою очередь 14 сентября Русская православная церковь (РПЦ) заявила фактически о "разрыве дипломатических отношений" с Константинополем из-за вопроса об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ). РПЦ не согласна с автокефалией УПЦ потому, что это делается не по канонам и из-за того, что это политически мотивированное действие, а церковь должна быть отделена от государства.