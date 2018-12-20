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Ирена Понарошку рассказала об увольнении 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: instagram.com/irenaponaroshku
Ирена Понарошку обратилась к рекламодателям в Инстаграм. Она заявила, что не собирается размещать в своем аккаунте заказные посты, если их будут подвергать жесткой цензуре и «чистить» от шуток.
Теледива рассказала, что смелый и бесшабашный юмор — ее фишка, жизненное кредо. Понарошку ушла с телевидения, так как не могла терпеть постоянных редакций, после которых удачные шутки отправлялись в мусорную корзину. А из журнала ее просто-напросто уволили за острые шутки об однополой любви.
Понарошку подчеркнула, что в своем паблике хозяйничает сама и цензуры не потерпит. Слащавые однообразные посты пусть пишут другие, желающих найдется много.
Подписчики поддержали теледиву и отметили высокий профессионализм и качество ее постов с точки зрения журналистики.
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