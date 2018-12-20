Иван Краско ушел от Натальи Шевель и вернулся к третьей жене

Иван Краско накануне Нового года решил круто поменять свою жизнь. Четвертую жену, 28-летнюю Наталью Шевель, народный артист оставил. Рядом с Иваном Ивановичем вновь его третья жена — Наталья Вяль и сыновья Иван и Федор.

Информация о разводе держится в тайне. Разглашать ее Ивану Ивановичу не позволяет его директор, который за очень дорого «продает» своего артиста. По признанию Натальи Николаевны, до середины января супруги ничего комментировать не будут.

«Ко мне переехал-таки Иван Иванович, — написала она мне лично на днях. — И я в стадии выживания в новых обстоятельствах».

Признаться, этой новости я была рада, как никто другой, так как сама увещевала Ивана Ивановича вернуться к детям и к любящей женщине. Живя отдельно, Наталья продолжала заботиться о своем «папе», как она ласково называет мужа. Наташа покупала мужу обновки и всячески морально поддерживала, понимая, что жизнь Ивана с 28-летней Натальей Шевель — не сахар. Все гонорары Ивана Ивановича молодая хозяйка спускала на поездки за границу и наряды.

Наталья Николаевна Вяль давно уже жалела, что в 2011 году оставила своего Ивана ради молодого мужа. «Он меня "закомплексовал", — жаловалась мне она. — Недаром "папочка" советовал не спешить, а я позарилась на молодого».

Молодой муж Натальи не любил их детей — Федю и Ваню, которые были привязаны к родному отцу. Выходные мальчики проводили с отцом на даче в Грузино, в семейном гнезде Краско. Прошлый Новый год семья встречала всем составом.

— Уедет Наташка-младшая в Израиль, — делился со мной Краско.

— Иван Иванович, — твердила я своему старинному приятелю, — возвращайтесь к детям.

И тот соглашался со мной:

— Да, надо к мальчишкам возвращаться. Они ведь совсем от рук отбились, школу пропускают, второгодники. Но я ведь дал обещание и Шевель, что буду рядом.

— Иван Иванович, зачем вы вообще на Шевель женились? Кто вас торопил?

— Не люблю быть один…

Этот год для Ивана Ивановича выдался непростым. От него отказалась старшая дочь Галина, которую актеру родила первая жена Екатерина. Галина живет в родном для Ивана селе Вартемяги и работает кондуктором автобуса. Актер помогал дочери материально. В этом году он привез ей очередной конверт.

— Какая я тебе дочь, Иван Иванович?! — cказала с ехидцей Екатерина Ивановна. — Ты меня не воспитывал. Я поменяла отчество.

Иван Иванович с лица сошел от такого откровения.