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Разин обвинил Штурм в «убийстве» Осина 

Рамблер 1 час назад
Певец Евгений Осин был "убит" коллегой Натальей Штурм, заявил «Национальной службе новостей» продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.
«Именно она его убила», — уверен он.
По словам Разина, незадолго до смерти Осина Штурм восемь часов подряд «спаивала» певца некой «гадостью», в состав которой входили и психотропные вещества.
Осин сообщил другу о написании песни незадолго до смерти
После приема того, что давала Штурм, Осину стало плохо, у него произошел речевой спазм, а оправлялся певец в течение двух дней. Все это, полагает Разин, могло спровоцировать остановку сердца певца.
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Разин , Наталья Штурм
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