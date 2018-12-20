Разин обвинил Штурм в «убийстве» Осина

«Именно она его убила», — уверен он.

По словам Разина, незадолго до смерти Осина Штурм восемь часов подряд «спаивала» певца некой «гадостью», в состав которой входили и психотропные вещества.

После приема того, что давала Штурм, Осину стало плохо, у него произошел речевой спазм, а оправлялся певец в течение двух дней. Все это, полагает Разин, могло спровоцировать остановку сердца певца.