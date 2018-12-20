Разин рассказал, что незадолго до смерти у Евгения Осина случился речевой спазм

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что в крови у Евгения Осина были найдены психотропные препараты. Продюсер утверждает, что незадолго до смерти Осин угодил в клинику, где провел целый месяц. Врачи ему сказали, что препараты могли спровоцировать ухудшение его здоровья. Разин заявил, что Осин в итоге потерял речь, хотя уже не злоупотреблял алкогольными напитками.

Андрей Разин будет продюсировать дочь Евгения ОсинаАгния отправится в тур «30 лет вместе» с группами «Фристайл», «Мечтать» и «Ласковый май».

Разин уверен, что к смерти Осина причастна певица Наталья Штурм . Не исключено, что именно она, как считает Разин, принесла ему эти психотропные препараты. При этом Разин утверждает, что Осин никогда не дружил со Штурм. Он всего лишь помог ей с аранжировкой одной из песен, пригласив домой.

В скором времени Разин собирается обратиться в правоохранительные органы . Сейчас он дожидается результатов посмертной экспертизы. Разин считает, что необходимо возбуждать уголовное дело по статье «Убийство», сообщает «МК».

Отметим, что именно Разин оплатил похороны Евгения Осина. Музыкант покоится рядом с могилой сына продюсера. В следующем году Разин пообещал установить хороший памятник на могиле автора хита «Плачет девочка в автомате». Разин считал Осина своим хорошим другом.