Рынска обвинила Собчак в измене Виторгану

«Собчак, не скрываясь особо, спит с Богомоловым еще с лета», — процитировала Рынска сразу нескольких подруг.

По ее словам, наступление 2019 года Собчак и Виторган будут праздновать по отдельности, почему она решила пригласить «преданного» и «грязно» обманутого актера встретить 2019 год вместе с ее семьей, возможно, в Риге.

«Бедный Максим, он с годами все больше становится похож на грустного еврейского клоуна», — добавила Рынска.

В ноябре телеграм-канал «Двойная сплошная» сообщил о любовной связи Собчак с Богомоловым, из-за которой режиссер якобы и развелся летом с актрисой Дарьей Мороз

Два дня назад другой канал, «Беспощадный пиарщик», сообщил о скором разводе Собчак с мужем и уходе к любовнику.

Собчак и Виторган женаты с 2013 года, а с 2016-го воспитывают общего сына Платона.