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Отец Малинина умер из-за бездействия врачей

Рынска обвинила Собчак в измене Виторгану 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак изменяет актеру Максиму Виторгану с режиссером Константином Богомоловым уже около полугода. Об этом, как сообщает «СтарХит», заявила светская львица Божена Рынска.
«Собчак, не скрываясь особо, спит с Богомоловым еще с лета», — процитировала Рынска сразу нескольких подруг.
По ее словам, наступление 2019 года Собчак и Виторган будут праздновать по отдельности, почему она решила пригласить «преданного» и «грязно» обманутого актера встретить 2019 год вместе с ее семьей, возможно, в Риге.
«Бедный Максим, он с годами все больше становится похож на грустного еврейского клоуна», — добавила Рынска.
В ноябре телеграм-канал «Двойная сплошная» сообщил о любовной связи Собчак с Богомоловым, из-за которой режиссер якобы и развелся летом с актрисой Дарьей Мороз.
Два дня назад другой канал, «Беспощадный пиарщик», сообщил о скором разводе Собчак с мужем и уходе к любовнику.
Собчак и Виторган женаты с 2013 года, а с 2016-го воспитывают общего сына Платона.
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