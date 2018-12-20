«С годами стала непробиваемой»: Летучая заговорила о том, как сменила профессию

Экс-ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» Лена Летучая призналась, что в детстве была застенчивой и скромной.

Поклонники привыкли к телевизионному образу Лены Летучей, которая предстает на экране категоричной, бескопромиссной и волевой. Однако сама светская львица утверждает, что близкие ей люди знают ее совсем с другой стороны.

«Я — ироничная, веселая, компанейская, заботливая, нежная, незаносчивая. По дому хожу в тапочках с заячьими ушами» — поведала телеведущая, признавшись, что с годами стали непробиваемой.

А в детстве Лена росла ранимой, зажатой и застенчивой.

Дойдя до определенного рубежа Летучая приняла решение кардинально изменить свою жизнь, сменив профессию. Хотя ее мама настаивала на том, чтобы дочка вернулась в финансовую сферу и перестала грезить о телевидении. Однако сама Лена настояла на своем, не сомневаясь в том, что добьется успеха.