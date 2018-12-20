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«С годами стала непробиваемой»: Летучая заговорила о том, как сменила профессию 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: @elenapegas
Экс-ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» Лена Летучая призналась, что в детстве была застенчивой и скромной.
Поклонники привыкли к телевизионному образу Лены Летучей, которая предстает на экране категоричной, бескопромиссной и волевой. Однако сама светская львица утверждает, что близкие ей люди знают ее совсем с другой стороны.
«Я — ироничная, веселая, компанейская, заботливая, нежная, незаносчивая. По дому хожу в тапочках с заячьими ушами» — поведала телеведущая, признавшись, что с годами стали непробиваемой.
А в детстве Лена росла ранимой, зажатой и застенчивой.
Дойдя до определенного рубежа Летучая приняла решение кардинально изменить свою жизнь, сменив профессию. Хотя ее мама настаивала на том, чтобы дочка вернулась в финансовую сферу и перестала грезить о телевидении. Однако сама Лена настояла на своем, не сомневаясь в том, что добьется успеха.
«С годами стала непробиваемой… взяла и разрушила все, что было. Сменила профессию, потому что хотела чувствовать себя счастливой… верила, что получится. И когда кто-то говорит: «Летучей повезло, „Ревизорро“ ее сделало», — смеюсь. Программа ждала меня, а я — программу. Все совпало, поскольку я знала, куда иду и зачем», — приводит 7days.ru слова Лены Летучей со ссылкой на «Караван историй».
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