Олег Газманов объяснился за свою лысину на совместном снимке с Пригожиным

Фото: instagram.com/oleggazmanov

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) 20 Дек 2018 в 12:38 PST Недавно известный певец Олег Газманов ошарашил общественность, опубликовав снимок, где он стоит вместе с продюсером Иосифом Пригожиным . Оба артиста на фотографии лысые. Если к лысине Пригожина все уже давно привыкли, то увидеть в таком виде Газманова было достаточно неожиданно. На своей страничке в социальной сети Instagram Газманов объяснил, откуда у него так неожиданно появилась лысина. «В связи с бурной реакцией на мою «лысину» хочу сказать, что это предновогодняя шутка с помощью фотошопа. Впрочем, я когда-нибудь всё равно буду лысым. Для меня главное не как я выгляжу, а что пою и сочиняю», — заявил музыкант. «Там было видно, что в фотошопе сделано. Невнимательные! Вы обаятельный в любом виде!» «Шутку мы поняли. Но всё же маленький ёжик на голове, куда симпатичнее, и вам даже очень к лицу», «Нормально выглядите хоть лысым, хоть с волосами. Главное не то, что на голове, а внутри головы, а ещё дружите с головой и это самое главное», — заметили в комментариях пользователи.