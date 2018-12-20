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Олег Газманов объяснился за свою лысину на совместном снимке с Пригожиным 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: instagram.com/oleggazmanov
Недавно известный певец Олег Газманов ошарашил общественность, опубликовав снимок, где он стоит вместе с продюсером Иосифом Пригожиным. Оба артиста на фотографии лысые. Если к лысине Пригожина все уже давно привыкли, то увидеть в таком виде Газманова было достаточно неожиданно.
На своей страничке в социальной сети Instagram Газманов объяснил, откуда у него так неожиданно появилась лысина.
«В связи с бурной реакцией на мою «лысину» хочу сказать, что это предновогодняя шутка с помощью фотошопа. Впрочем, я когда-нибудь всё равно буду лысым. Для меня главное не как я выгляжу, а что пою и сочиняю», — заявил музыкант.
«Там было видно, что в фотошопе сделано. Невнимательные! Вы обаятельный в любом виде!» «Шутку мы поняли. Но всё же маленький ёжик на голове, куда симпатичнее, и вам даже очень к лицу», «Нормально выглядите хоть лысым, хоть с волосами. Главное не то, что на голове, а внутри головы, а ещё дружите с головой и это самое главное», — заметили в комментариях пользователи.
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