Олег Газманов кардинально сменил свой внешний вид

— Решил перед Новым Годом поддержать своих коллег-лысиков! Как Вам? Оставить так? — написал Газманов в своем Instagram.

Примерно за час фото собрало более четырех тысяч лайков, однако большинство подписчиков не однозначно восприняли новый имидж артиста. Многие понадеялись, что это шутка и певец надел парик.

Недавно Олег Газманов поделился секретом своей прекрасной физической формы. Он начинает каждое утро с 65 отжиманий.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов посетил закрытие международного фестиваля современной музыки «Московская осень».