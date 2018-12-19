Народный артист Российской Федерации Олег Газманов ошарашил своих поклонников публикацией в Instagram.
Он побрился налысо, сфотографировался с Иосифом Пригожиным и поинтересовался у подписчиков, идет ли ему новый имидж.
— Решил перед Новым Годом поддержать своих коллег-лысиков! Как Вам? Оставить так? — написал Газманов в своем Instagram.
Примерно за час фото собрало более четырех тысяч лайков, однако большинство подписчиков не однозначно восприняли новый имидж артиста. Многие понадеялись, что это шутка и певец надел парик.
Недавно Олег Газманов поделился секретом своей прекрасной физической формы. Он начинает каждое утро с 65 отжиманий.
Ранее сообщалось, что Олег Газманов посетил закрытие международного фестиваля современной музыки «Московская осень».