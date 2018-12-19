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Галина Волчек рассказала о предательстве Чулпан Хаматовой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек рассказала в интервью газете «Коммерсант» о предательстве актрисы Чулпан Хаматовой.
Новый сезон «Современник» начал с обновления актерского состава в одном из своих самых популярных спектаклей — «Двое на качелях». Чулпан Хаматову в спектакле заменила Кристина Орбакайте.
Худрук театра Галина Волчек рассказала, что решилась заменить актрису после одной «неприятности».
«Спектакль имел успех, и все такое. И вдруг приходит Чулпан и говорит: «Галина Борисовна, у меня неприятная просьба. Дело в том, что по медицинским соображениям я полгода не могу играть, у меня нервное истощение, я не могу играть и репетировать полгода…», — рассказала Волчек.
По ее словам, она готова была ждать Чулпан полгода, к тому же та пообещала, что нигде не будет репетировать, играть и сниматься в это время.
«Но не прошло и месяца, как я узнала, что Чулпан репетирует в одном театре в Москве, потом узнала, что она и в Риге репетирует в это время, и еще где-то… Это меня не просто обидело или ранило. Я поняла, что надо распрощаться с этим спектаклем, и все. Потом я подумала: «Нет, не имею права, раз зритель так поверил и так пошел… И Кирилл (Сафонов)… Ну как вообще… Нет, это невозможно». Но кто будет играть? Я понимала, что заменить Чулпан Хаматову не просто трудно, что это очень тяжело…», — призналась режиссер.
По ее словам, она вспомнила о Кристине Орбакайте, которая ей нравилась со времен «Чучела», рискнула и не пожалела. Что касается Чулпан Хаматовой, Волчек до сих пор не простила ее предательства.
«Я сказала Чулпан и повторяю это: я считаю ее невероятно талантливой артисткой, талант ее актерский для меня необсуждаемый. Ну а что касается такого ее… Наверное, ей видней, как жить», — сказала худрук «Современника».
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