Галина Волчек рассказала о предательстве Чулпан Хаматовой

Новый сезон «Современник» начал с обновления актерского состава в одном из своих самых популярных спектаклей — «Двое на качелях». Чулпан Хаматову в спектакле заменила Кристина Орбакайте

Худрук театра Галина Волчек рассказала, что решилась заменить актрису после одной «неприятности».

«Спектакль имел успех, и все такое. И вдруг приходит Чулпан и говорит: «Галина Борисовна, у меня неприятная просьба. Дело в том, что по медицинским соображениям я полгода не могу играть, у меня нервное истощение, я не могу играть и репетировать полгода…», — рассказала Волчек.

По ее словам, она готова была ждать Чулпан полгода, к тому же та пообещала, что нигде не будет репетировать, играть и сниматься в это время.

«Но не прошло и месяца, как я узнала, что Чулпан репетирует в одном театре в Москве, потом узнала, что она и в Риге репетирует в это время, и еще где-то… Это меня не просто обидело или ранило. Я поняла, что надо распрощаться с этим спектаклем, и все. Потом я подумала: «Нет, не имею права, раз зритель так поверил и так пошел… И Кирилл (Сафонов)… Ну как вообще… Нет, это невозможно». Но кто будет играть? Я понимала, что заменить Чулпан Хаматову не просто трудно, что это очень тяжело…», — призналась режиссер.

По ее словам, она вспомнила о Кристине Орбакайте, которая ей нравилась со времен «Чучела», рискнула и не пожалела. Что касается Чулпан Хаматовой, Волчек до сих пор не простила ее предательства.