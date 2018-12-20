Певицу Наталью Штурм обвинили в смерти Осина

Как передает НСН, продюсер намерен обратиться в полицию для подтверждения своих подозрений, «после чего потребует возбуждения уголовного дела в отношении Штурм по статье „убийство“.

»Женя до последнего говорил, что она его отравила, после чего у него серьезно ухудшилось здоровье», — заявил продюсер и добавил: «Именно она его убила».

Разин подчеркнул, что Осин скончался после того, как певица «на протяжении восьми часов спаивала певца в его же доме какой-то гадостью».

Продюсер также обвиняет Штурм, что та якобы «подмешивала Осину психотропные вещества», чтобы провести в его квартиру телевизионную съемочную группу. Разин уверен, что Штурм «хотела забрать певца в частную клинику для рекламы, чтобы привлекать новых клиентов, заявляя, что там лечился известный музыкант».

По словам продюсера, Наталья Штурм под предлогом работы над аранжировкой напросилась в дом к Евгению Осину, и именно «после ее визита Евгению стало хуже». Разин заявил: «В ходе обследования врачи пришли к выводу, что было воздействие в тот период, когда Штурм находилась у Евгения — у него возник речевой спазм под воздействием вещества».

Продюсер заключил, что это и могло стать причиной остановки сердца музыканта и заявил о намерении отработать эту версию в ходе следствия.

Российский певец и музыкант Евгений Осин умер 17 ноября в Москве, у себя дома. Певец страдал от алкоголизма, у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Певица Наталья Штурм известна своим хитом «Школьный роман», вышедшем в 1995 году.

Ранее в Сети появилось видео последнего выступления Осина.