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Певицу Наталью Штурм обвинили в смерти Осина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 1 час назад
Фото: соцсети
Политик и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил в смерти музыканта Евгения Осина певицу Наталью Штурм.
Как передает НСН, продюсер намерен обратиться в полицию для подтверждения своих подозрений, «после чего потребует возбуждения уголовного дела в отношении Штурм по статье „убийство“.
»Женя до последнего говорил, что она его отравила, после чего у него серьезно ухудшилось здоровье», — заявил продюсер и добавил: «Именно она его убила».
Разин подчеркнул, что Осин скончался после того, как певица «на протяжении восьми часов спаивала певца в его же доме какой-то гадостью».
Продюсер также обвиняет Штурм, что та якобы «подмешивала Осину психотропные вещества», чтобы провести в его квартиру телевизионную съемочную группу. Разин уверен, что Штурм «хотела забрать певца в частную клинику для рекламы, чтобы привлекать новых клиентов, заявляя, что там лечился известный музыкант».
По словам продюсера, Наталья Штурм под предлогом работы над аранжировкой напросилась в дом к Евгению Осину, и именно «после ее визита Евгению стало хуже». Разин заявил: «В ходе обследования врачи пришли к выводу, что было воздействие в тот период, когда Штурм находилась у Евгения — у него возник речевой спазм под воздействием вещества».
Продюсер заключил, что это и могло стать причиной остановки сердца музыканта и заявил о намерении отработать эту версию в ходе следствия.
Российский певец и музыкант Евгений Осин умер 17 ноября в Москве, у себя дома. Певец страдал от алкоголизма, у него были серьезные проблемы со здоровьем.
Певица Наталья Штурм известна своим хитом «Школьный роман», вышедшем в 1995 году.
Ранее в Сети появилось видео последнего выступления Осина.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Наталья Штурм , Евгений Осин
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