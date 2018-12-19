Актриса призналась, что вместе с коллегами обучается уникальной практике. С ее помощью девушка формирует внутреннее устремление на будущий год.

В кадре Толкалина сидит на плюшевом медведе в позе для медитации. При этом она демонстрирует обнаженную спину. Оказалось, что уже не первый год актриса занимается особой практикой вместе с коллегами, которой их обучает девушка по имени Анна Мария. «Каждый год в конце декабря мы собираемся, чтобы сформулировать внутреннее устремление на будущий год, сосредоточиться на прошедшем, собраться, сконцентрироваться, чтобы ракетой войти в пересеченную местность и время неизвестного еще будущего. Я очень люблю ее уроки», — написала Любовь.