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Любовь Толкалина показала, как занимается медитацией топлес 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Актриса призналась, что вместе с коллегами обучается уникальной практике. С ее помощью девушка формирует внутреннее устремление на будущий год.
40-летняя Любовь Толкалина не перестает удивлять поклонников своим моложавым видом. Актриса также хвастаться своей подтянутой фигурой. Чтобы оставаться в форме, она прилагает много усилий: регулярно совершает пробежки, занимается спортом. В соцсетях артистка иногда делится пикантными снимками, на которых позирует в нижнем белье или в бикини. А на днях она опубликовала еще более смелым фото, на котором запечатлена без футболки.
В кадре Толкалина сидит на плюшевом медведе в позе для медитации. При этом она демонстрирует обнаженную спину. Оказалось, что уже не первый год актриса занимается особой практикой вместе с коллегами, которой их обучает девушка по имени Анна Мария. «Каждый год в конце декабря мы собираемся, чтобы сформулировать внутреннее устремление на будущий год, сосредоточиться на прошедшем, собраться, сконцентрироваться, чтобы ракетой войти в пересеченную местность и время неизвестного еще будущего. Я очень люблю ее уроки», — написала Любовь.
Поклонники признались, что откровенное фото вызвало у них восхищение. «Как просто красиво и умиротворенно», «Люба, я в искреннем восхищении», «Вы такая многогранная», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что актриса несколько лет назад рассталась с Егором Кончаловским, но они продолжают тепло общаться. Не так давно они поддержали свою дочь Марию на балу дебютанток Tatler. Многие отмечают, что наследница унаследовала красоту своей мамы.
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