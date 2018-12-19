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Назначена дата суда Ани Лорак с мужем 

Дни.ру + ещё 1 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Певица Ани Лорак официально подала на развод. Уже известно, что когда и где состоится судебное заседание.
Несмотря на то, что слухи о разводе Ани Лорак с мужем Муратом ходят на протяжении нескольких месяцев, стало известно, что лишь недавно артистка приняла твердое решение расстаться с супругом. Как оказалось, разводить артистку с мужем турком будут на Украине. Как выяснил "Обозреватель" со ссылкой на киевский Шевченковский суд, процесс расторжения брака Ани Лорак начался 4 декабря, и уже на 24 декабря назначено заседание.
О проблемах в семье Ани Лорак стало известно после того, как ее мужа, турецкого бизнесмена Мурата, засняли в одном из киевских караоке-клубов с женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.
Пару лет назад певица так высказывалась о разводах в артистической среде: "Я не знаю точно, почему это происходит, но уверена: мы имеем столько, сколько отдаем. В какой-то момент люди перестают отдавать из-за усталости или самовлюбленности. Любовь разгорается из маленькой искорки. Чтобы костер горел, пламя нужно постоянно поддерживать".
Несмотря на частые расставания с мужем из-за работы, она "поддерживала пламя" как могла: часто звонила и писала СМС. "Нет такого дня, чтобы мы не пожелали друг другу доброго утра или спокойной ночи. Мне нравится мысль, что для настоящей любви разлука — это возможность разжечь костер, а для ненастоящей — потушить", — утверждала Ани Лорак.
Говорят, развод сыграет на руку Мурату: если певица не подписывала брачный контракт, придется делить совместно нажитое имущество. По некоторой информации, Мурат имеет отношение минимум к четырем заведениям и после развода окажется состоятельным бизнесменом.
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