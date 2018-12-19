Дарья Мороз приобрела дорогостоящую квартиру

Актриса Дарья Мороз с нетерпением ждет переезда в новое жилье, которое, как выяснилось, она приобрела еще до развода с супругом Константином Богомоловым . Если всё пойдет по плану, то артистка вместе со своей восьмилетней дочерью заедут в квартиру уже в марте 2019 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от d_moroz (@d_moroz) 18 Дек 2018 в 2:57 PST Сейчас Дарья самостоятельно контролирует работу строителей, не полагаясь на помощников. Об этом стало известно благодаря её новой публикации в соц. сети Instagram. Артистка также заявила, что дочь Аня уже одобрила свою новую комнату.

Квартира, в которой они будут жить, находится в Гагаринском районе, в новостройке.