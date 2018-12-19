Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лолита отказалась платить за капремонт 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Певице Лолите пришло письмо с указанием, что она задолжала 260 тысяч рублей за капитальный ремонт дома, в котором живёт. Непростой ситуацией певица поделилась с подписчиками в своём Instagram.
В опубликованном посте Лолита сетует, что ремонт запланировано провести аж в 2041 году, и за это время по её подсчётам она выплатит взыскателю стоимость нового дома.
«Если доживу», — уточняет артистка.
Требования оплатить долг певица расценивает как обязанность «скинуться кому-то на очень хорошее» и решила отстаивать свою правоту в суде.
«А так хотелось закончить год без долгов», — расстроилась Лолита.
У певицы это не первый опыт участия в коммунальных войнах. В 2015 году Лолита судилась с председателем ТСЖ дома, в котором проживает. Женщина обвиняла звезду в клевете, после того как вышло интервью певицы, в котором она заявила, что ТСЖ мошенничает. Однако иск коммунальщицы о взыскании с артистки 150 тысяч рублей столичный суд даже не стал рассматривать.
Комментарии52
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД ответили на ультиматум США по ДРСМД
США решили «отомстить» России за инцидент в Крыму158
Четырем украинским морякам вынесли вердикт15
Громкая интервенция США закончилась22
Ядерный удар в США и другие события дня32
Видео
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
02:18
Изнасилование на четверых: дознавательницу держала подруга
Криминал Происшествия
02:34
«Отравители Скрипалей» попали под санкции США
США В мире
00:58
В Крыму нашли «террориста» с 12 кг тротила
Происшествия
00:51
Водитель маршрутки избавился от пассажирки с инсультом
Происшествия
03:22
Грузинский певец оправдался за Путина
В мире Статьи
00:32
МИД раскрыл цель преследования Бутиной
Политика Статьи
02:48
Киев отказался от перемирия в Донбассе
Украина В мире
00:57
Убийство мужчины в продуктовом попало на видео
Криминал Происшествия
02:02
Главу хлебзавода «Черкизово» задержали
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение