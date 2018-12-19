Лолита отказалась платить за капремонт

Певице Лолите пришло письмо с указанием, что она задолжала 260 тысяч рублей за капитальный ремонт дома, в котором живёт. Непростой ситуацией певица поделилась с подписчиками в своём Instagram.

В опубликованном посте Лолита сетует, что ремонт запланировано провести аж в 2041 году, и за это время по её подсчётам она выплатит взыскателю стоимость нового дома.

«Если доживу», — уточняет артистка.

Требования оплатить долг певица расценивает как обязанность «скинуться кому-то на очень хорошее» и решила отстаивать свою правоту в суде.

«А так хотелось закончить год без долгов», — расстроилась Лолита.

У певицы это не первый опыт участия в коммунальных войнах. В 2015 году Лолита судилась с председателем ТСЖ дома, в котором проживает. Женщина обвиняла звезду в клевете, после того как вышло интервью певицы, в котором она заявила, что ТСЖ мошенничает. Однако иск коммунальщицы о взыскании с артистки 150 тысяч рублей столичный суд даже не стал рассматривать.