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Лолита отказалась платить за капремонт 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Певице Лолите пришло письмо с указанием, что она задолжала 260 тысяч рублей за капитальный ремонт дома, в котором живёт. Непростой ситуацией певица поделилась с подписчиками в своём Instagram.
В опубликованном посте Лолита сетует, что ремонт запланировано провести аж в 2041 году, и за это время по её подсчётам она выплатит взыскателю стоимость нового дома.
«Если доживу», — уточняет артистка.
Требования оплатить долг певица расценивает как обязанность «скинуться кому-то на очень хорошее» и решила отстаивать свою правоту в суде.
«А так хотелось закончить год без долгов», — расстроилась Лолита.
У певицы это не первый опыт участия в коммунальных войнах. В 2015 году Лолита судилась с председателем ТСЖ дома, в котором проживает. Женщина обвиняла звезду в клевете, после того как вышло интервью певицы, в котором она заявила, что ТСЖ мошенничает. Однако иск коммунальщицы о взыскании с артистки 150 тысяч рублей столичный суд даже не стал рассматривать.
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