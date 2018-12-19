Джоли оставила Питта без гроша

Источник, близкий к звезде фильма "Бойцовский клуб", рассказал, что актеру придется регулярно тратить большие деньги на содержание детей.

"Помимо алиментов, Питт должен оплачивать расходы на проживание, на образование и многие другие счета, которые будут тянуться за ним, пока каждому из наследников не исполнится 21 год", — сообщил он.

Друг актера добавил, что Брэд может потратить в целом около 100 миллионов долларов.

Недавно супругам удалось решить вопрос об опеке над шестью детьми. Изначально Анджелина Джоли требовала единоличной опеки, заявляя, что у мужа серьезные проблемы с алкоголем. Однако Питт прошел лечение и поборол пагубную привычку. Теперь актер может общаться с детьми без посторонних и забирать их к себе.