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Джоли оставила Питта без гроша 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Бракоразводный процесс одной из самых ярких пар Голливуда почти подошел к концу. Недавно выяснилось, что Анджелина Джоли может получить половину состояния Брэда Питта.
Источник, близкий к звезде фильма "Бойцовский клуб", рассказал, что актеру придется регулярно тратить большие деньги на содержание детей.
"Помимо алиментов, Питт должен оплачивать расходы на проживание, на образование и многие другие счета, которые будут тянуться за ним, пока каждому из наследников не исполнится 21 год", — сообщил он.
Друг актера добавил, что Брэд может потратить в целом около 100 миллионов долларов.
Недавно супругам удалось решить вопрос об опеке над шестью детьми. Изначально Анджелина Джоли требовала единоличной опеки, заявляя, что у мужа серьезные проблемы с алкоголем. Однако Питт прошел лечение и поборол пагубную привычку. Теперь актер может общаться с детьми без посторонних и забирать их к себе.
"Он снова может видеться с наследниками, но теперь он столкнулся с другой реальностью, которая будет бить его по карману, пока он не состарится. Это была главная причина, почему все судебные разбирательства длились так долго… Брэд Питт боролся за свои права, но не смог защитить себя от Анджелины Джоли, которая хочет забрать половину его состояния", — передает слова анонимного источника RadarOnline.com.
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