Волочкова рассказала о звонках с угрозами

По словам Волочковой, это началось после того, как она обнародовала пришедшие ей голосовые сообщения. На этих записях мужчина (по утверждению балерины, это Марченко) зовет ее на Рублевку. Волочкова заявила, что бизнесмена разозлило это «разоблачение».

«За «олигарха из трущоб» и все публикации обо мне ты ещё ответишь! Если не перестанешь вонять в общественных местах, будешь вонять в другом месте!» — процитировала она Марченко.

Балерина подчеркнула, что пиар бизнесмена на ее имени зашел слишком далеко.

Ранее СМИ назвали Марченко новым возлюбленным Волочковой. Сама балерина заявила «Комсомольской правде», что бизнесмен начал «приставать» к ней два года назад после ее концерта в Краснодаре, но она его «интеллигентно послала». По ее словам, через некоторое время он стал закидывать ее смс-ками личного характера, предлагая интим. Балерину возмутило, что «олигарха из трущоб записали в герои-любовники».

Марченко отверг обвинения Волочковой. По словам бизнесмена, она ему всегда нравилась, но только как балерина. Марченко заявил, что не знает, кто мог связываться с Волочковой с его телефона. После этого балерина решила обнародовать голосовые сообщения, чтобы доказать, что их отправлял именно он.