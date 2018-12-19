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Телеведущий швырнул стакан в польского эксперта на программе Соловьева 

Газета.Ru 52 минуты назад
Российский телеведущий Дмитрий Куликов во время дискуссии на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" швырнул стакан с водой в польского эксперта Якуба Корейбу, который мешал ему говорить.
Корейба смог увернуться от стакана, спрятавшись за стойку. Куликов при этом заявил, что намеренно бросил стакан в пол.
Соловьев во время передачи также обратился к Корейбе с просьбой не перебивать других участников программы.
"Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя в Польше!", — сказал Соловьев.
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