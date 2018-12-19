Российский телеведущий Дмитрий Куликов во время дискуссии на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" швырнул стакан с водой в польского эксперта Якуба Корейбу, который мешал ему говорить.
Корейба смог увернуться от стакана, спрятавшись за стойку. Куликов при этом заявил, что намеренно бросил стакан в пол.
Соловьев во время передачи также обратился к Корейбе с просьбой не перебивать других участников программы.
"Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя в Польше!", — сказал Соловьев.