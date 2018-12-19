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Брэд Питт отмечает 55-летие 

Рамблер 1 час назад
Голливудский актер Брэд Питт сегодня отмечает 55-летие. Лауреат премии «Золотой глобус» за роль в фильме «12 обезьян и обладатель „Оскара“ в качестве продюсера фильма „12 лет рабства“ до начала актерской карьеры работал водителем и был уличным зазывалой в костюме цыпленка. Актер начал сниматься в эпизодических ролях в конце 80-х годов, но настоящая слава пришла к нему в середине 90-х, после главных ролей в фильмах „Интервью с вампиром“, „Семь“, а также „12 обезьян“. В нулевых Брэд Питт продолжил завоевание голливудского олимпа, сыграв в культовой драме „Бойцовский клуб“, популярность принесло ему и участие в ремейке „Одиннадцать друзей Оушена“. Сейчас интерес к его персоне подогревает развод с Анджелиной Джоли: звездная пара рассталась в сентябре 2016 года, но до сих пор не может уладить все вопросы, связанные с совместным воспитанием детей.
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