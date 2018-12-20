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Киркоров рассказал, за что бы он хотел извиниться перед своим отцом 

Teleprogramma.pro + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известный певец, поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров заявил, что хотел бы извиниться перед своим отцом. По его мнению, он очень мало времени уделяет Бедросу Киркорову, которому уже 86 лет. Папу он считает самым близким человеком, который у него остался. Киркоров отметил, что он часто думает об отце, когда находится на гастролях. По словам исполнителя, сегодня нужно как можно чаще вспоминать рекламу «Позвоните родителям». Сам музыкант о ней, к сожалению, часто забывает. Киркоров добавил, что риск потерять родителя с каждым годом все больше и больше. Думать об этом ему не хочется, хотя, как он считает, не думать об этом нельзя.
Киркоров также вспомнил, что его мать ушла из жизни очень рано. Его до сих пор мучает сожаление о несделанном. Впрочем, родительница скончалась тогда, когда поп-король еще мало гастролировал. Он уделял ей достаточно времени.
Киркоров признался, что очень редко видит своих детей из-за постоянных разъездов. Однако благодаря социальным сетям и мессенджерам, ему удается часто с ними общаться. Хотя поп-король признает, что живое общение ни что не заменит, сообщает woman.ru.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Woman.ru
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