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Forbes назвал самую богатую американскую знаменитость 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Американский режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,4 миллиарда долларов, снова стал самой богатой знаменитостью по версии журнала Forbes, в тройку лидеров также попали режиссер Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри.
Список состоит из десяти самых богатых знаменитостей, общее состояние которых составляет 18,7 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщает издание.
По данным журнала, состояние Спилберга оценивается в 3,7 миллиарда долларов, у Опры — 2,8 миллиарда. На четвертом месте в списке располагается легендарный баскетболист Майкл Джордан с состоянием в 1,7 миллиарда, которое, как сообщает издание, увеличилось за последний год на 400 миллионов долларов.
В список также попали модель Кайли Дженнер (900 миллионов долларов), рэперы Jay-Z (900 миллионов) и Diddy (825 миллионов), иллюзионист и шоумен Дэвид Копперфильд (875 миллионов), гольфист Тайгер Вудс (800 миллионов), замыкает десятку автор детективных романов Джеймс Паттерсон с состоянием также в 800 миллионов долларов.
В 2017 году Джордж Лукас также был назван самой богатой знаменитостью по версии Forbes с состоянием в 5,5 миллиарда долларов.
Традиционный ежегодный рейтинг состояния американских знаменитостей учитывает как доход их компаний, так и стоимость принадлежащей им недвижимости, предметов искусства. Обязательным критерием является, чтобы кандидат был "гражданином США, заработавшим на своей славе".
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