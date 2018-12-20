Жаждущей «настоящего мужика» Бузовой предложили воздержание

Доброжелатели предостерегают поющую ведущую. Резкими высказываниями Ольга Бузова может разогнать последних поклонников.

Ниже артистка отметила, что все те, кто увивается за ней сейчас, и мизинца ее не стоят. Она мечтает увидеть рядом с собой настоящего мачо.

"Обменяю всех своих бестолковых ухажеров на одного нормального мужика 😈", — написала звезда.

Члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна это заявление Ольги заставило задуматься о поведении теледивы. Общественник, из лучших побуждений, конечно же, сделал через открытое обращение к Бузовой. "Дни.ру" публикуют совет эксперта.

"Олечка, солнце ты наше. Как же так получилось, что на твоем жизненном пути одни бестолковые мужики попадаются? Пыталась как-то в себе разобраться? Может проблема в тебе? Или считаешь, что это случайность, что толковые мужчины тебе на твоем жизненном пути не попадаются? Ну ты сама подумай, вот ты сейчас опустила всех своих мужчин, назвала их бестолковыми. Кому же захочется из серьезных мужиков после подобных сравнений с тобой заводить длительные отношения? Ведь завтра любой из них может так же, по твоим словам, оказаться бестолковым", — отметил Манукян.

Эксперт уверен, что поющей ведущей необходимо срочно спуститься с небес на землю, научиться воздержанию. Только изменив свое отношение к окружающим Бузова сможет обрести личное счастье.