Дорогомиловский районный суд Москвы закончил рассмотрение иска Даны Борисовой к отцу ее дочери, рассказал «360» адвокат телеведущей Сергей Афанасьев. Дочь оставили с матерью.
«Сегодня мы закончили дело, которое рассматривалось в Дорогомиловском суде. Мы подали иск об установлении места жительства несовершеннолетней Полины с мамой Даной Борисовой и взыскании алименты с отца ребенка», — подтвердил юрист телеведущей.
По словам Афанасьева, когда Дана была на реабилитации, отец их дочери Максим Аксенов установил через суд место жительство Полины у него. Также с Борисовой были взысканы алименты.
«А сегодня решение состоялось в нашу пользу, полностью были удовлетворены наши требования. Место жительства ребенка установлено с матерью и отменено взыскание алиментов с Даны и взысканы алименты с отца ребенка», — добавил адвокат.
Дана Борисова ранее рассказывала, что нашла в себе силы отказаться от алкоголя и наркотиков. Также ей удалось наладить отношения с родными.