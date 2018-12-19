Дана Борисова отсудила дочь и алименты

«Сегодня мы закончили дело, которое рассматривалось в Дорогомиловском суде. Мы подали иск об установлении места жительства несовершеннолетней Полины с мамой Даной Борисовой и взыскании алименты с отца ребенка», — подтвердил юрист телеведущей.

По словам Афанасьева, когда Дана была на реабилитации, отец их дочери Максим Аксенов установил через суд место жительство Полины у него. Также с Борисовой были взысканы алименты.

«А сегодня решение состоялось в нашу пользу, полностью были удовлетворены наши требования. Место жительства ребенка установлено с матерью и отменено взыскание алиментов с Даны и взысканы алименты с отца ребенка», — добавил адвокат.

Дана Борисова ранее рассказывала, что нашла в себе силы отказаться от алкоголя и наркотиков. Также ей удалось наладить отношения с родными.