Измученному Джигарханяну дали последний шанс

Окружение Армена Джигарханяна тщательно оберегает его от контактов с внешним миром. По этой причине узнать о состоянии здоровья знаменитости в подробностях не представляется возможным. "Дни.ру" нашли выход и узнали о положении вещей у специалиста.

"У него линия жизни пошла уже вниз. Состояние общее не на балансе. Поэтому в ближайшее время нужно всем быть крайне внимательным по отношению к его здоровью, чтобы продлить ему жизнь", — считает ясновидящая Галина Янко. По словам эксперта, жить он еще будет. Более того, недавно Джигарханян проходил лечение в стационаре.

"Сейчас с ним так же постоянно находится рядом человек с медицинским образованием. Вижу у него есть серьезные на данный момент проблемы с ногами и сердечно сосудистой системой. У него участились головные боли", — продолжила Галина.

Известно, что в душе артист все так же верит, что Романовская относилась к нему искренне и до сих пор считает ее порядочной женщиной. Но так же он считает и что она его обворовала.

"Он как-то колеблется и все это ему очень будоражит его нервную систему. Он никак не может поверить хоть в какие-то мысли, которые у него в голове. То он ненавидит Виталину, то вспоминает добрые и теплые моменты. Когда они жили вместе, кто-то все же сделал им какую-то порчу. Я вижу, что на нем и на их семье в целом есть некое магическое воздействие", — отметила ясновидящая.

Отсюда, по убеждению ясновидящей, можно сделать вывод — Джигарханян мучается и физически и духовно.