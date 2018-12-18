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Жена Уилла Смита призналась, что слава для нее стала причиной частых суицидальных мыслей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @WILLSMITH
Уилл Смит и его супруга Джада Пинкетт считаются одной из самый крепких и блестящих пар в Голливуде. В свое время актриса практически полностью отказалась от карьеры ради мужа и детей. Но деятельная натура и блестящие предпринимательские способности не позволили миссис Смит стать обычной домохозяйкой. Певица и актриса стала писательницей и очень успешной бизнес-вумен. Вместе с мужем они активно занимаются благотворительностью.
17 декабря в откровенном интервью Джадда рассказала, что на самом деле она не такая уверенная в себе женщина, и далеко не всегда была так счастлива, как многим казалось. 47-летняя звезда призналась, что в тот момент, когда она добилась известности в Голливуде, ее часто посещали навязчивые суицидальные мысли.
«У меня был эмоциональный срыв, который повлиял на мою психическую устойчивость. Я покорила Лос-Анджелес и добилась определенного успеха. Но не получила ответы на многие вопросы», — отметила Джада.
Популярность только ухудшила ситуацию. Актриса призналась, что она впала в состояние полного эмоционального коллапса. Ее мама Эдриенн Банфилд-Джон была в панике и не знала, как помочь дочери, сообщает Usmagazine.
«Это ситуация, когда ты просто не можешь контролировать эмоции, свои мысли. Вы чувствуете, что целиком и полностью вышли из-под контроля», — говорит Пинкетт-Смит.
Джада призналась, что совершала сумасшедшие поступки и мучила себя вопросами — кто я, что я могу сделать, какая у меня цель… Несколько лет она боролась с затяжной депрессией и потратила много времени и сил на свое исцеление.
«Главная вещь, которую я узнала в своей жизни за эти годы, заключается в том, что психическое здоровье — это то, что мы должны практиковать ежедневно, а не только когда возникают проблемы», — подытожила звезда.
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