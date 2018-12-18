Монеточка снялась в новогоднем шоу Первого канала 

Певица Монеточка появится в новогоднем эфире Первого канала. Об этом сообщает «СтарХит».
В настоящее время канал снимает шоу «Новогодняя ночь на Первом канале» на улицах Москвы. Во вчерашних съемках приняла участие и Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка.
Съемки проходили на Манежной площади, где 20-летняя певица прокатилась на рождественской карусели.
В сентябре Монеточка приняла участие в другом шоу Первого канала — «Поле чудес». Певица выиграла мультиварку, а причиной, по которой решила сняться в программе, назвала желание, чтобы бабушка, не имеющая доступа в интернет, могла ею гордиться.
На прошлой неделе Василий Вакуленко, более известный как Баста, рассказал, что станет первым рэпером, который появится в новогоднем эфире федерального канала. Ранее с такой инициативой к руководству каналов пообещал обратиться депутат Госдумы Михаил Дегтярев.
«Одни и те же лица. Полное разложение отечественной поп-культуры», — сетовал парламентарий.