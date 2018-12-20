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Меган Маркл и Кейт Миддлон появились на публике в старых платьях 

Teleprogramma.pro + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Журналисты обратили внимание на одежду двух герцогинь — Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Накануне они обе появились на публике в одежду, которую можно было заметить на них и раньше. Обе девушки надели старые наряды.
Так, Маркл появилась в цветочном платье, которое она уже носила в 2016-м году. Это черное платье с полупрозрачными рукавами, в котором она даже появлялась на телевидении.
А Миддлтон надела платье, созданное Стеллой Маккартни, в котором она уже выходила в свет в 2011 году. Кейт носила его на частной вечеринке в честь 90-летия принца Филиппа в 2011 году. Первоначально платье стоило 1 425 фунтов стерлингов, но Кейт, по сообщениям, взяла его за 305 фунтов стерлингов, передает Dailymail. Теперь поклонники гадают, почему герцогини решили не менять наряды и появиться на публике в том, в чем их уже видели.
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