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Валерия влезла в спор между Пригожиным и Шнуровым 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Валерия сделала откровенное признание подписчикам Инстаграм. Иосиф Пригожин резко и нелицеприятно высказался о толпе, которая в массе предается «словесным оргиям» с подачи Сергея Шнурова. Певица подчеркнула, что согласна с точкой зрения мужа и рада, что общество обратило внимание на проблему употребления нецензурной лексики.
Между хейтерами завязалась оживленная, но достаточно цивилизованная дискуссия. Одни признают, что мат не должен звучать повсеместно. Это слишком сильное средство самовыражения. Другие заявили, что с удовольствием слушают песни Шнура и одобряют его творчество, а поп-идолов, вроде Киркорова и Баскова, презирают за манерность и однообразие.
Фолловеры признали, что Валерия затронула важную и интересную тему и предложили ей вести передачи о культуре.
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